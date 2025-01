Inmigrantes en EE.UU: este es el trámite que deben realizar para evitar la deportación masiva de Donald Trump

Actualmente, ICE dispone de un presupuesto de 8.7 mil millones de dólares , lo cual es insuficiente para financiar detenciones, deportaciones y otros procedimientos rutinarios. Esta situación financiera se ha visto empeorada por el aumento de casos de inmigrantes considerados no aptos para asilo, como resultado de los cambios en las políticas migratorias implementadas por la administración anterior.

Esta situación financiera se ha visto empeorada por el aumento de casos de inmigrantes considerados no aptos para asilo.

Además, las limitaciones operativas de ICE podrían resultar en una disminución en el número de deportaciones, especialmente si el gobierno no obtiene los recursos suficientes para implementar las políticas prometidas por Trump. No obstante, esto no asegura la protección para todos, por lo que es importante estar debidamente preparado.