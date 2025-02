ALARMA en Estados Unidos: Donald Trump advierte que Irán sería "aniquilado" si ATENTA CONTRA SU VIDA

Trump subrayó que dio instrucciones claras en caso de que Irán atente contra su vida, advirtiendo que las consecuencias serían devastadoras para el país persa. "Sería terrible que hicieran eso, no por mi culpa. Si lo hicieran, los aniquilarían. Sería el fin. He dejado instrucciones: si lo hacen, serán aniquilados; no quedará nada", afirmó el presidente.