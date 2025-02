Madre mexicana envía DESGARRADOR mensaje a su hijo de 7 años por temor a ser DEPORTADA de EE. UU.

Las redadas migratorias en EE. UU. han causado temor en muchas familias inmigrantes. Eva, una madre indocumentada en El Bronx, Nueva York, vive con el constante miedo de ser deportada. En una conversación devastadora, le explicó a su hijo de siete años que, si algún día no llegaba por él al autobús escolar, no debía llorar, pues su tía lo enviaría de vuelta a México.

"Bebé, nosotros no tenemos papeles, no nacimos aquí y nos están agarrando. Si un día nos llega a pasar eso, bebé, si un día no llego al bus a recogerte, no llores, papito, tu tía te va a enviar a México conmigo”, señaló Eva a su menor hijo, de acuerdo con el referido medio de comunicación.