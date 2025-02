Bill Gates admite el ERROR más grande de su vida: "Es algo horrible y doloroso"

Desde sus inicios en el mundo tecnológico , Bill Gates forjó un imperio que cambió la manera en que la sociedad usa la informática. Su visión innovadora no solo impulsó la digitalización a nivel global, sino que también lo consolidó como una de las personalidades más influyentes de los últimos tiempos. Sin embargo, más allá de sus logros profesionales, hay un episodio de su vida personal que aún lo llena de arrepentimiento.

A diferencia de lo que muchos podrían pensar, su mayor pesar no está relacionado con su carrera o con Microsoft, sino con su divorcio de Melinda French , quien no solo fue su esposa y madre de sus tres hijos, sino también una pieza clave en sus proyectos filantrópicos.

"Cuando la conocí, ya tenía cierto éxito, pero no de forma abrumadora; eso llegó mientras estábamos juntos. Ella me respaldó en muchos aspectos", remarcó.

Por su lado, Melinda French aclaró que su divorcio no se debió a una sola razón, sino a una serie de circunstancias que la llevaron a tomar la decisión final. "Llegó un momento en el que comprendí que la relación no era saludable y que ya no podía confiar en lo que teníamos", reveló en una entrevista con CBS Mornings, donde enfatizó que fue ella quien tomó la iniciativa de poner fin a su matrimonio con Bill Gates.