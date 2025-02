¡Evita problemas, inmigrante! Estas versiones de la Green Card ya no serán válidas en Estados Unidos

Ten cuidado, inmigrante. Si bien la Green Card te autoriza residir y trabajar en Estados Unidos legalmente , existen diversas versiones que ya no serán aceptadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración ( USCIS ). Por lo tanto, deben ser reemplazadas para evitar cualquier tipo de inconveniente migratorio . En esta nota te comentamos qué formatos no serán aceptados en el territorio norteamericano y cuál es la importancia de contar con el adecuado.

Según La Nación, USCIS advierte a los inmigrantes y residentes permanentes que existen algunas versiones de la Green Card que ya no son válidas. Entre estas se encuentra el formulario AR-3, el formulario AR-103 y el formulario I-151. Cabe mencionar que una manera de identificar un formato que ya no tiene vigencia es verificar la fecha de caducidad. En caso de que no aparezca en la parte frontal, se trata de una versión muy antigua de la Tarjeta Verde.