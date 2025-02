ESCÁNDALO en oficinas del Gobierno de EE. UU.: IMPACTANTE VIDEO hecho con IA muestra a Trump besando los pies de Musk

Un escándalo cibernético sacudió las oficinas del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) en Washington D. C. tras un ataque en el que un video generado por inteligencia artificial mostró al presidente Donald Trump en una situación comprometida : besando los pies de Elon Musk.

De acuerdo con The New York Times, el hackeo ocurrió justo cuando los empleados federales regresaban a sus oficinas tras el fin del teletrabajo impuesto por una orden ejecutiva. Durante cinco minutos, el video se mostró en bucle en varias pantallas del edificio Robert C. Weaver, lo que obligó a los trabajadores a apagar manualmente los televisores para detener la proyección.