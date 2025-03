Cheque de estímulo en California: ¿Cómo activar tu tarjeta prepagada y recibir hasta $1,200?

Sin embargo, las autoridades en Estados Unidos han informado que más de un millón de tarjetas de débito prepagadas con el estímulo económico de $1,200 aún no han sido utilizadas, principalmente porque los beneficiarios desconocen cómo activarlas.

Si aún no has recibido tu tarjeta o depósito, es recomendable contactar a las autoridades fiscales estatales para verificar tu elegibilidad y el estado de tu pago. Mantente informado y asegura que no pierdas este beneficio diseñado para apoyarte en tiempos económicos desafiantes.