MALAS NOTICIAS, inmigrantes de ESTOS DOS PAÍSES: expertos advierten riesgo de no reingresar al país

El gobierno de Donald Trump está evaluando imponer nuevas restricciones de viaje que afectarían a ciudadanos de al menos 43 países, según un informe de The New York Times. Esta medida podría dificultar el ingreso a Estados Unidos para muchos residentes permanentes. Aunque aún se desconocen los detalles específicos, abogados especializados en inmigración alertan que los ciudadanos de dos naciones en particular deben estar preparados para enfrentar obstáculos al regresar a EE. UU.