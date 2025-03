Donald Trump y su FUERTE ADVERTENCIA a Irán que sorprende a todos en EE. UU.

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, Donald Trump advirtió a Irán que evite las cosas malas que le podría pasar si no se logra a un consenso y diálogo sobre la negociación del programa nuclear iraní entren ambas naciones. Esto mediante una carta oficial al líder oficial de dicho país, Alí Jameneí.

De acuerdo con el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, se dio a conocer que la República Islámica se habría comunicado con Donald Trump, pero no se dio más detalles. De modo que Teherán podría mantener negociaciones directas con EE. UU., siempre y cuando no exista una máxima presión por parte del republicano, mediante intervenciones militares, etc.