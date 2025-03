Eclipse solar: ¿Dónde comprar gafas en Michigian para no dañar tu vista?

Las gafas de eclipse deben cumplir con el estándar de seguridad internacional ISO 12312-2.

Entre las ciudades claves se encuentra: Baltimore, Marylando (6:55 a.m. – 7:02 a.m.); Boston Massachusetts (6:31 a.m. – 7:07 a.m.); Buffalo, Nueva York (7:02 a.m. – 7:09 a.m.); Nueva York, Nueva York (6:44 a.m. – 7:04 a.m.); Filadelfia, Pensilvania (6:49 a.m. – 7:03 a.m.); Portland, Maine ( 6:27 a.m. – 7:10 a.m.); Washington, D.C. (6:56 a.m. – 7:01 a.m.).