Cheques de Estímulo de US$1.400 del IRS: descubre cómo obtener tu pago de impacto económico

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha comenzado a enviar pagos de estímulo de hasta US$1.400 a contribuyentes que no reclamaron el Recovery Rebate Credit en sus declaraciones de impuestos de 2021. Estos pagos están siendo enviados de manera automática a través de depósito directo o cheque en papel, y se espera que continúen durante los próximos meses.

Si aún no has recibido tu pago, es crucial que tomes acción antes de la fecha límite para asegurarte de recibirlo. A continuación, descubre la fecha límite para reclamar el crédito que ofrece el IRS. Si no presentaste tu declaración de impuestos de 2021, todavía estás a tiempo de hacerlo y obtener tu pago de estímulo.