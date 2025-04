CUIDADO, titulares de Green Card: ¿Es seguro VIAJAR fuera de EE. UU.? Expertos en inmigración explican los RIESGOS

Primero, la Green Card (formulario I-551) debe estar vigente al momento del regreso. Aunque no es un requisito obligatorio, también se recomienda llevar el pasaporte del país de origen. Este documento es útil tanto para ingresar a otros países como para facilitar el reingreso a EE. UU.

De acuerdo con Hindustan Times, el Comisionado Adjunto de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Hilton Beckham, ha asegurado que los titulares de tarjetas verdes que no hayan infringido la ley no deben temer al ingresar al país. No obstante, los abogados especializados en inmigración subrayan la importancia de estar informados sobre los derechos y los riesgos vinculados a los viajes internacionales.