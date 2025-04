Cheque de estímulo de DOGE: cuánto dinero debería ganar una persona para recibirlo si se aprueba en EE. UU.

A diferencia de los cheques de estímulo emitidos durante la pandemia de COVID-19, el dividendo DOGE no se repartiría de manera universal. Solo los hogares que pagan impuestos netos positivos serían elegibles , lo que excluye automáticamente a millones de estadounidenses de ingresos bajos y moderados que, gracias a los créditos fiscales, terminan recibiendo más de lo que pagan.

Expertos advirtieron que, aunque la medida busca premiar a los "contribuyentes netos", también podría agravar las desigualdades existentes. Foto: Composición Líbero/AFP/Freepik

Un análisis del Pew Research Center mostró que los contribuyentes con ingresos inferiores a los US$40.000 generalmente reciben más en créditos fiscales de lo que pagan en impuestos, por lo que no serían elegibles para recibir el dividendo de DOGE.

Las críticas no han tardado en surgir. Expertos advirtieron que, aunque la medida busca premiar a los "contribuyentes netos", también podría agravar las desigualdades existentes. Además, algunos señalaron que el momento no es el más adecuado: la inflación aún no se ha controlado por completo, y poner más dinero en circulación podría empeorar la situación.