Si bien, ICE mencionó que estos vuelos están regulados por "protocolos de seguridad", exempleados de las aerolíneas involucradas revelan lo opuesto: a los auxiliares de vuelo se les instruye a no interactuar con los inmigrantes, ni siquiera para ofrecer ayuda en situaciones críticas. "Se les debe evitar la comunicación, no se les debe atender, no se les debe mirar a los ojos", se leía en el informe de 'ProPublica'.