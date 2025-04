La crisis energética que Musk advirtió: IA, criptomonedas y autos eléctricos saturarán el sistema

Según Musk , el auge de la inteligencia artificial, la minería de criptomonedas y la adopción masiva de vehículos eléctricos están provocando una demanda energética sin freno. De no tomarse medidas urgentes, advierte que podríamos enfrentar una “sequía eléctrica” que afecte gravemente a la economía global y al desarrollo tecnológico en los próximos años.

A esto se suma la masificación de autos eléctricos y la minería de criptomonedas, dos industrias que, según Musk, ya están generando un estrés notable en las redes eléctricas de varios países. Para él, el problema no es futuro, sino actual, y si no se actúa pronto, el mundo podría no tener suficiente energía para sostener esta revolución digital.