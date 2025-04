Social Security 2025: Gobierno de Estados Unidos revela cuántos años debes trabajar para cobrar la pensión de jubilación

Los requisitos básicos para obtener la pensión de jubilación en Estados Unidos.

A partir de febrero, la Administración del Seguro Social deja de otorgar beneficios a quienes no alcanzan los requisitos esenciales, como los años laborales mínimos. Esta medida ha despertado la inquietud, especialmente entre trabajadores que no han tenido una trayectoria laboral constante o no han podido acumular los créditos necesarios para calificar.