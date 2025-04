"Trump 2028": POLÉMICA gorra aparece en la tienda virtual del presidente insinuando un TERCER mandato

Donald Trump comenzó a vender productos promocionales con el lema “Trump 2028”, en lo que muchos interpretan como una insinuación a un posible tercer mandato presidencial. Algo expresamente prohibido por la Enmienda 22 de la Constitución de Estados Unidos. En su tienda oficial se pueden encontrar gorras, camisetas y hasta neveras portátiles con esta frase, acompañadas del provocador eslogan “Reescribe las reglas”.

Aunque legalmente Trump no podría ejercer un tercer mandato, el presidente de 78 años declaró públicamente que está considerando la posibilidad. En una entrevista con NBC en marzo, aseguró que “no estaba bromeando” respecto a sus ambiciones políticas a largo plazo y afirmó que “hay métodos” para lograrlo, lo que ha encendido la alarma entre críticos y expertos en derecho constitucional.

La gorra tiene un valor de US$50 en la tienda vitual del presidente de Estados Unidos. Foto: Trump Store.

Trump 2028: la idea que está tomando fuerza entre los republicanos

La gorra con la inscripción “Trump 2028” forma parte de una nueva línea de artículos promocionales que apareció esta semana en la tienda oficial de Donald Trump. Disponible en el color rojo característicos del Partido Republicano. El producto se comercializa junto a otras piezas con las palabras "Trump 2028" que han caracterizado el marketing del mandatario, como botellas y polos con distintas tallas.

Aunque desde su equipo no se ha emitido un comunicado oficial explicando el mensaje detrás del diseño, la inclusión del año 2028 —más allá del período legal de mandato— fue vista como un guiño político, intencionalmente ambiguo, que juega con los límites de la legalidad y el espectáculo mediático.

La comisión comenzó cuando el hijo del presidente Eric Trump apareció con la gorra en mención en cuentas de X del gobernante. Foto: Trump Store

¿Cómo se hicieron virales estos productos de Trump?

El revuelo comenzó apenas horas después de que los usuarios compartieran capturas de la tienda en redes sociales. La comisión comenzó cuando el hijo del presidente Eric Trump apareció con la gorra en mención en cuentas de X del gobernante. La imagen no tardó en difundirse en las redes sociales. Además, fue visto usando la nueva gorra roja promocionada en la tienda.

Estos productos no tardaron en generar debates constitucionales y hasta llamados a reforzar el respeto por los límites presidenciales establecidos por la Enmienda 22. El equipo de Trump no ha confirmado si se trata de una estrategia de marketing o una simple táctica para mantener la atención pública, pero la polémica ha cumplido su función: reavivar la conversación sobre su figura, a pesar de que todavía no ha terminado el ciclo electoral de 2024.