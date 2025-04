¡Donald Trump se pronuncia! Revela que discutió acuerdos secretos y planes arancelarios con el presidente de China

En comunicaciones con la revista Time, Donald Trump dio a conocer que su gobierno está negociando con China para alcanzar acuerdos arancelarios tras haber recibido una llamada del presidente del país asiático, Xi Jinping. Cabe mencionar que el jefe republicano no especificó cuándo se dio esta conversación. En esta nota te comentamos todos los pormenores relacionados con esta situación.

¿Qué más comentó Donald Trump sobre un posible acuerdo arancelario con China?

Según Reuters, además de dar a entender que China y Estados Unidos estarían negociando posibles acuerdos arancelarios, Donald Trump manifestó que sería una victoria si el país norteamericano tuviera aranceles de hasta el 50% dentro de un año. Asimismo, estableció que había cerrado 200 acuerdos arancelarios y que esperaba concluir las negociaciones en tres o cuatro semanas. Solo faltaría la nación asiática.

"Nos reuniremos con China. Nos va bien con todos. Pero, en última instancia, yo he cerrado todos los acuerdos", señaló Trump. "El acuerdo lo elijo yo. Mírelo de otra manera: somos una tienda departamental y nosotros fijamos el acuerdo. Me reúno con las empresas y luego establezco un precio justo, lo que considero justo. Pueden pagarlo o no".

¿Qué dijo China sobre las declaraciones de Donald Trump?

Según Univision, China desmintió las declaraciones de Donald Trump sobre un posible acuerdo arancelario, tachando a Estados Unidos de "cobarde" porque intenta reducir la guerra comercial entre ambas naciones. Siendo así, los aranceles continúan, lo que impacta negativamente las bolsas de valores y cadenas de suministros.

Cabe mencionar que, antes de la comunicación de Trump con Time, el país asiático pidió a Washington que dejara de "engañar al público" sobre las negociaciones arancelarias bilaterales. Este comentario fue pronunciado una segunda vez por la embajada de Pekín en Washington. Por su parte, según RTVE Noticias, China pidió que Washington elimine todos los aranceles impuestos si desea llegar a un acuerdo.