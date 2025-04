Real ID: la TSA admitirá estos documentos para viajar en avión en Estados Unidos en 2025

Los ciudadanos que tengan planeado tomar un avión dentro de Estados Unidos después del 7 de mayo de 2025 deben saber que la Real ID será obligatoria para pasar los controles de seguridad en los aeropuertos. No obstante, si no se llega a tramitar antes de esa fecha, existen otros documentos que también permiten abordar un vuelo doméstico sin complicaciones, según la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

Real ID: ¿qué documentos acepta la TSA para vuelos domésticos en Estados Unidos en 2025?

Patricia Mancha, portavoz de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), indicó a Univision que existen muchas formas de identificación que son aceptadas a la hora de abordar un vuelo doméstico si es que no se tiene una Real ID. "Hay otros documentos que puede usar, pasaporte, tarjeta de pasaporte, Quick Card", indicó

Además, la TSA cuenta con una lista detallada en su web oficial con todas las identificaciones válidas para las personas mayores de 18 años que deseen abordar vuelos nacionales. Entre estos documentos figuran:

Pasaporte de Estados Unidos

Tarjeta de pasaporte estadounidense

Licencia de conducir mejorada emitida por el estado

Tarjetas de viajero confiable del DHS (como Global Entry, NEXUS, SENTRI y FAST)

Identificación del Departamento de Defensa, incluyendo las emitidas a familiares de militares

Green Card (Tarjeta de residente permanente)

Tarjeta de cruce fronterizo

Tarjeta de Autorización de Empleo

Licencia de conducir provincial canadiense

Tarjeta de identificación tribal con foto emitida por una nación tribal reconocida a nivel federal

Tarjeta PIV HSPD-12

Tarjeta de trabajador de transporte

Credencial de marino mercante

Tarjeta de identificación sanitaria para veteranos (VHIC)

Todas estas opciones deben estar vigentes y contener una fotografía. Si se presenta un documento vencido, incluso si se trata de una licencia de conducir, pierde total validez de manera automática en los puntos de control.

¿Qué sucede si no se cuenta con Real ID ni pasaporte?

Desde la TSA indicaron que quienes no cuenten con una Real ID o con alguno de los documentos permitidos podrían enfrentar demoras, controles adicionales e incluso quedar fuera del vuelo. Esto aplica también para los pasajeros registrados en TSA PreCheck.

Este cambio regirá a partir del 7 de mayo de 2025 en todos los aeropuertos de Estados Unidos y marcará el fin de las licencias de conducir comunes como una identificación válida para abordar vuelos, si no cumplen con la normativa federal.

¿Está permitido usar un pasaporte extranjero?

La portavoz de la TSA, Mancha, aclaró que cualquier pasaporte válido se puede usar, sin importar el país que lo ha emitido. Lo fundamental es que dicho documento no se encuentre vencido. "No importa cuál es, hasta una licencia de conductor, no se considera Real ID (si está expirado)", indicó.