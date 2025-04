Confirmado: Ley Real ID será aplicada para viajes en EE. UU. a partir del 7 de mayo por la TSA

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) ya no aceptará identificaciones estatales que no cumplan con la normativa de la Real ID en los controles de seguridad a partir del 7 de mayo de 2025. Por ello, todos los pasajes de aerolíneas mayores a 18 años, incluidos los miembros de TSA PreCheck® , tendrán que presentar una identificación que cumpla con la normativa Real ID u otra identificación que sea válida, como un pasaporte, en los controles de seguridad de la TSA.

Los pasajeros deben verificar si cuentan con una Real ID. Foto: AFP

La TSA advirtió en un comunicado que, aquellos pasajeros que presenten una identificación brindada por el estado que no cumpla con la norma Real ID y que no tengan un pasaporte como alternativa aceptable, enfrentarán demoras, controles adicionales y la probabilidad de no ser admitidos en el punto de control de seguridad.