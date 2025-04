¡Universidad de Yale se rinde ante Bad Bunny! Este es el impactante curso que lo inmortalizará

La Universidad de Yale impactó a nivel internacional tras anunciar un curso en honor a Bad Bunny, el reconocido cantante y compositor que triunfó con su estilo musical trap latino y reguetón. El autor de "Debí tirar más fotos" y "Baile inolvidable" será el protagonista de la materia “Bad Bunny: estética y política musical” debido a su influencia cultural, uniéndose así al grupo de superestrellas inmortalizadas en centros universitarios.

Yale Daily News fue el primero en anunciar el curso sobre el artista puertoriqueño, dejando en evidencia que el docente Albert Laguna propuso la creación del mismo tras el lanzamiento del último álbum del artista. El especialista en estudios americanos y etnicidad, raza y migración no dudó en defender las clases debido a la gran influencia del cantante y la historia marcada a través de diversos géneros musicales.

¿De qué trata el curso de Yale sobre Bad Bunny?

El curso de Yale sobre Bad Bunny buscará estudiar la diáspora puertorriqueña, la política y la cultura caribeñas, el colonialismo y los géneros musicales, tomando como referencia principal su último álbum Debí tirar más fotos.

Universidad de Yale inmortaliza a Bad Bunny con un curso.

“Tienes todas estas formas creativas en las que aborda el pasado colonial y el presente de Puerto Rico, así como los retos actuales a los que se enfrenta la isla. Están por todo el álbum. Y trata estos temas con música alegre”.

En la misma línea, la autora de Resistance from the Right: Conservatives and the Campus Wars in Modern America, Lauren Lassabe Shepherd, demostró su apoyo hacia el inicio del curso de Laguna, señalando las facilidades para generar un vínculo con los estudiantes.

“Bad Bunny es interesante por muchas razones, y es importante que los estudiantes lo entiendan en relación con la diáspora puertorriqueña, pero también es una estrella mundial, lo cual no es nuevo. La música del Caribe hispanohablante ya ha dado forma al mundo antes, y Bad Bunny es un eslabón de una cadena más larga”, comentó.

¿El gobierno de Donald Trump está en contra del curso sobre Bad Bunny?

El ingreso del curso especializado en el cantante puertoriqueño se dio en medio de la polémica presión del gobierno de Donald Trump y de los conservadores por eliminar temáticas vinculadas con la diversidad, equidad e inclusión.

“La perspectiva de la derecha intelectual sobre este tipo de clases es que tienden a despreciarlas, considerándolas carentes de rigor o incluso adoctrinadoras”, puntualizó Lassabe Shepherd.