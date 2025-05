Gobierno de Estados Unidos ofrecerá este MONTO y PASAJE AÉREO para que se AUTODEPORTEN: ¿quiénes son los inmigrantes que están en la lista?

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado una nueva medida, mediante el uso de la aplicación CBP Home, para incentivar la autodeportación, ofreciendo un monto económico y pasajes aéreos a inmigrantes indocumentados que decidan regresar voluntariamente a sus países de origen. Este plan busca reducir la presión sobre los centros de detención y aliviar el sistema migratorio del país. Los detalles del monto y los requisitos exactos aún están siendo definidos, pero se espera que la medida atraiga a muchos que se encuentran en situación irregular.

Los inmigrantes que podrán acceder a esta oferta son aquellos que cumplen con ciertos criterios, como no tener antecedentes penales graves o no estar involucrados en procesos de deportación en curso. Sin embargo, el programa podría no ser aplicable a todos los grupos de inmigrantes, especialmente a quienes ya tienen casos legales en trámite.

¿Quiénes son estos inmigrantes?

El grupo de inmigrantes indocumentados que podrá recibir una cantidad monetaria de aproximadamente 1000 dólares y un pasaje aéreo para regresar a su país de origen será quienes se deporten voluntariamente mediante la aplicación CBP Home. Esto de acuerdo con el comunicado de prensa que emitió el Departamento de Seguridad Nacional bajo la Administración Trump, con la finalidad de seguir acelerando las deportaciones masivas. "El dinero le será entregado a los migrantes hasta que su regreso a su país de origen haya sido confirmado a través de la app CBH Home", señala el aviso publicado por el DHS.

En ese sentido, de acuerdo con las autoridades migratorias, este proceso de autodeportación beneficia a los contribuyentes estadounidenses y reduce en más del 50% el gasto que se ejecuta para identificar, detener y deportar a un inmigrante ilegal, el cual bordea los más de $17,000 USD. Asimismo, una de las voceras principales del gobierno de Trump, Kristi Noem, indicó que estas es una de las vías más seguras de salir de Estados Unidos sin arresto alguno.

¿Qué es CBP Home?

La aplicación CBP Home es una plataforma digital del gobierno de EE. UU. que permite a los inmigrantes en situación irregular informar su decisión de abandonar el país de manera voluntaria, con la finalidad de evitar ser detenidos o deportados. Además, la app también permite consultar los tiempos de espera en la frontera o solicitar un I-94 provisional. Cabe precisar que esta aplicación sustituyó a la cancelada CBP One, la cual fue creada durante el gobierno de Joe Biden para solicitar asilo de una forma mucho más sencilla.