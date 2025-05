Donald Trump arremete contra Vladimir Putin tras reciente ataque de Rusia a Ucrania: "Absolutamente loco"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó fuertes críticas contra Vladimir Putin, mandatario ruso, luego del terrible ataque de Rusia a Ucrania. "¡Se ha vuelto absolutamente loco!", comentó en redes sociales tras enterarse de la cantidad de drones y misiles que causaron trágicos estragos en la nación ucraniana.

"Lo conozco desde hace mucho tiempo, siempre me llevé bien con él. Pero está lanzando cohetes a ciudades y matando gente, y no me gusta nada", declaró el mandatario estadounidense a la prensa el domingo 25 de mayo. Asimismo, señaló que se impondrán sanciones contra Rusia por semejante atentado. Más detalles de este drástico suceso en esta nota.

Comentario de Donald Trump sobre Vladimir Putin tras ataque aéreo contra Ucrania. | Foto: Captura.

¿Qué comentó Ucrania sobre el atentado aéreo de Rusia?

La Fuerza Aérea Ucraniana comentó que el ataque ruso constó de 355 drones y nueve misiles de crucero, los cuales azotaron doce ciudades ucranianas. Este atentado es considerado el mayor asalto de la guerra entre ambas naciones. Asimismo, cabe mencionar que, según el medio de comunicación NPR, esta ofensiva tomó lugar en un contexto en el que el Ucrania y Rusia intercambiaban prisioneros con el fin de asegurar un futuro alto al fuego.

No obstante, dadas las circunstancias, la posibilidad de que el conflicto termine es mínima, incluso tras la llamada de dos horas con el presidente Trump. La viabilidad de erradicar la guerra entre Rusia y Ucrania disminuye más si se toma en cuenta que Putin rechazó el alto al fuego incondicional de 30 días.

¿Cómo se pronunció Rusia ante el trágico atentado contra Ucrania?

Rusia restó importancia a las palabras de Donald Trump. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dio a conocer que lo establecido por el presidente estadounidense puede atribuirse a una "reacción emotiva"; sin embargo, aún así agradeció sus intenciones de ponerle fin a la guerra. "Estamos profundamente agradecidos a los estadounidenses y al presidente Trump personalmente por su ayuda en la organización y el proceso de negociación", declaró Peskov a la prensa.