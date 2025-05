BUENAS NOTICIAS, inmigrantes en Florida: Ron DeSantis firma nueva ley que beneficiará los trámites migratorios este 2025

Ron DeSantis, gobernador de Florida, ha firmado el pasado jueves 22 de mayo la nueva ley HB 915 denominada "Anuncios de servicios de representación". Esta nueva ley impacta de manera positiva a los inmigrantes indocumentados que inician sus trámites en el Estado del Sol y evita que sean estafados.

La nueva normativa firmada por Ron DeSantis entrará en vigor este 1 de julio de 2025. Foto: AFP

¿Qué es lo que dice la ley HB 915 firmada por Ron DeSantis en Florida?

Ron DeSantis firmó la ley HB 915 el pasado jueves 22 de mayo. Este nuevo proyecto denominado "Anuncios de servicios de representación", busca evitar el "fraude notarial" en Florida. Este tipo de fraude le ocurre de manera recurrente a inmigrantes indocumentados que empiezan sus trámites migratorios.

Gracias a esta nueva normativa, los notarios públicos que no cuenten con una licencia de abogado deben indicar en sus oficinas y anuncios de publicidad que no cuentan con la credencial para ejercer la abogacía. Además, deben indicar que no pueden brindar servicios de asesoramiento legal ni recibir honorarios por ello.

Los mensajes para los inmigrantes indocumentados en Florida deben indicar lo siguiente: "No estoy acreditado para representarlo en asuntos de inmigración". Además, no podrán utilizar estos términos: "asistente de inmigración" o "especialista en inmigración".

¿Cuándo entra en vigor la ley HB 915 en Florida?

La nueva normativa firmada por Ron DeSantis entrará en vigor este 1 de julio de 2025. Este proyecto de ley fue impulsado por representantes demócratas en la Cámara de Representantes: Johanna López y Marie Paul Woodson.