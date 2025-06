Se confirmó que nueva ley en Florida, firmada por Ron DeSantis, evitará que notarios se aprovechen de inmigrantes

A partir del 1 de julio de 2025, entrará en vigor una nueva ley diseñada para combatir el "fraude notarial", un problema frecuente en el sur de Florida. Allí, algunos notarios públicos no autorizados cobran tarifas muy altas por dar consejos legales a inmigrantes. Esto provoca que muchas personas pierdan dinero y enfrenten problemas burocráticos que, en algunos casos, pueden llevar a la detención o deportación.

Florida prohíbe a notarios ofrecer servicios de inmigración sin licencia con una nueva ley.

Con esta ley, los notarios públicos deberán dejar claro, de manera visible, que no están autorizados para brindar asesoría legal, lo que representa un gran paso para proteger mejor los derechos de los inmigrantes en el estado.

¿De qué trata la nueva ley contra el fraude notarial en Florida?

La legislación firmada por Ron DeSantis establece que los notarios públicos sin licencia de abogado deben incluir en sus oficinas y sitios web un aviso claro que indique: "NO SOY ABOGADO CON LICENCIA PARA EJERCER LA ABOGACÍA Y NO PUEDO DAR ASESORAMIENTO LEGAL NI ACEPTAR HONORARIOS POR ASESORAMIENTO LEGAL. NO ESTOY ACREDITADO PARA REPRESENTARTE EN ASUNTOS DE INMIGRACIÓN".

Esta medida busca reducir la confusión que enfrentan los inmigrantes, quienes a menudo acuden a notarios en busca de ayuda, creyendo que estos son abogados capacitados.

Además, la nueva ley prohíbe el uso de términos como "asistente de inmigración" y "especialista en inmigración" en la publicidad de servicios, ya que estos pueden dar la impresión de competencia legal en derecho migratorio. Esta restricción es fundamental para evitar que los inmigrantes sean engañados por personas que no tienen la formación adecuada para ofrecer asesoría legal.

¿Qué acciones legales pueden tomar los inmigrantes víctimas de fraude notarial?

La legislación también introduce una causa de acción civil que permite a los inmigrantes que han sido estafados por notarios exigir daños y perjuicios, así como honorarios de abogados. Esta medida es un paso importante para empoderar a los inmigrantes y brindarles un recurso legal en caso de ser víctimas de fraude.

Deportaciones masivas en Florida: el temor que enfrentan los inmigrantes

A pesar de estas nuevas protecciones, el contexto en el que se implementa la ley es preocupante. Florida anunció planes para utilizar decenas de miles de agentes del orden en apoyo a las políticas de deportación masiva de la administración Trump. Esto genera un ambiente de incertidumbre y miedo entre los inmigrantes indocumentados, quienes son el objetivo de estas acciones.

Thomas Kennedy, consultor de políticas de la Coalición de Inmigrantes de Florida, expresó que, aunque la nueva ley no representa un cambio radical, es un avance en la dirección correcta. "La gente está más desesperada que nunca por arreglar sus trámites migratorios", afirmó Kennedy, destacando que la situación se ha vuelto más crítica debido a la negación de programas como el TPS y el parole humanitario.