Recientemente, la cantante Nezza, cuyo nombre real es Vanessa Hernández, deslumbró en un evento deportivo al interpretar la versión en español del himno nacional de Estados Unidos, "El Pendón Estrellado". Su actuación se llevó a cabo el sábado 14 de junio, durante el partido entre Los Ángeles Dodgers vs. San Francisco Giants. Este instante se hizo viral por la emotividad y el riesgo de la figura pública. AQUÍ todos los detalles.

Mediante redes sociales, se compartió muchos videos de la actuación de la cantante dominicana Nezza, que se desarrolló en medio de protestas en el centro de Los Ángeles, donde se manifestaron ciudadanos en contra de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En un video que se viralizó en TikTok, Nezza reveló que los Dodgers le habían solicitado previamente no interpretar el himno en español. "Miren cómo los Dodgers me dicen que no puedo cantar la versión en español de ‘Star Spangled Banner’, que Roosevelt literalmente encargó en 1945", expresó la artista.

Durante el evento, una voz no identificada le indicó que la interpretación debía realizarse en inglés, lo que no había sido comunicado con claridad. Sin embargo, Nezza optó por cantar en español, desafiando la instrucción y compartiendo su decisión en redes sociales: "Así que lo hice de todos modos".

En un video posterior, la cantante internacional reflexionó sobre el significado de su elección, recordando que la versión en español del himno fue encargada por el Departamento de Estado de Estados Unidos en 1945, como parte de la política del Buen Vecino del presidente Franklin Roosevelt, destinada a fortalecer los lazos con América Latina.

Nezza cantó el himno en español en medio de las protestas contra las duras redadas

Por otro lado, es bueno mencionar que el himno fue escrito por Clotilde Arias, una compositora peruano-estadounidense. Nezza señaló que, en medio del contexto de Los Ángeles y las protestas contra las sorpresivas redadas del ICE, no se esperaba que le pidieran el pedido de no cantar en español. "He cantado el himno nacional muchas veces en mi vida, pero hoy, de entre todos los días, no pude", comentó.

Al respecto, la cantante, de ascendencia colombiana y dominicana, expresó que presentarse a entonar en medio del evento fue un acto de amor y de mucho orgullo. "Estoy orgullosa de haberlo hecho porque mis padres son inmigrantes", resaltó para luego agradecer a sus seguidores por su respaldo frente a esta controversial acción.