Donald Trump critica al Wall Street Journal por afirmar que planea atacar a Irán: "¡No tiene idea de lo que pienso!"

Donald Trump no dudó en desatar su ira en contra del conocido medio de comunicación Wall Street Journal por haber afirmado que el gobierno estadounidense habría aprobado planes para atacar Irán, suspendiendo la orden definitiva poco después. "¡El Wall Street Journal no tiene idea de lo que pienso sobre Irán!", señaló en una publicación en Truth Social. ¿En qué contexto se desarrolla este argumento? Aquí te comentamos.

Comunicado de Donald Trump criticando al Wall Street Journal. | Foto: Captura.

¿Qué había informado el Wall Street Journal sobre los supuestos ataques a Irán?

Además de haber asegurado que Donald Trump aprobó planes de ataque a Irán, el Wall Street Journal comunicó que esta orden fue suspendida para dar una última oportunidad a Teherán de abandonar cualquier tipo de estrategia nuclear. Según lo declarado en el medio de comunicación, el presidente estadounidense conversó con sus altos asesores el martes 17 de junio sobre la posibilidad de atacar las instalaciones nucleares de Irán.

"Puede que lo haga, puede que no", estableció Trump en aquella oportunidad. "La próxima semana será muy importante, quizás menos de una semana", prosiguió. No obstante, a pesar de que Wall Street Journal es reconocido por ser un medio de comunicación confiable, el mandatario republicano no desaprovechó la oportunidad de despotricar contra sus artículos de información, argumentando que los periodistas no tienen ni la más remota idea de sus estrategias ni de lo que piensa sobre la situación.

¿Cuál es la situación de Estados Unidos en medio del conflicto entre Irán e Israel?

El gobierno de Estados Unidos ha aumentado su presencia militar en Irán en los últimos días, a expensas de lo que comunica Donald Trump. Un tercer destructor de la Armada estadounidense ha entrado en el Mediterráneo oriental, mientras que un segundo grupo de ataque de portaaviones se dirige hacia el Mar Arábigo.

Aunque el Pentágono ha afirmado que esta acumulación de fuerzas tiene fines defensivos, el Wall Street Journal confirmó que esta situación coloca a Estados Unidos en una posición estratégica en caso de que Trump decida unirse a los ataques israelíes contra Irán. Además, podría tratarse de una táctica para presionar a Irán a ceder o negociar.

Por su parte, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, aseguró que su país no se rendirá y advirtió que cualquier acción militar de Estados Unidos tendrá consecuencias irreversibles.