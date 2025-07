Confirmado | Donald Trump inauguró un nuevo centro de detención para inmigrantes en este estado

Recientemente, el presidente de Estados Unidos visitó una de las gobernaciones del país para inaugurar un nuevo centro de detención con capacidad para albergar a aproximadamente 5,000 inmigrantes. Ubicado en las afueras de la ciudad, el recinto tiene como objetivo retener a las personas intervenidas por agentes migratorios. Sin embargo, diversos activistas y manifestantes han calificado esta prisión como "inhumana".

Inauguración de "Alligator Alcatraz" en Florida

La apertura de este centro de detención estuvo encabezada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem; y el gobernador de Florida, Ron DeSantis. El pasado martes 1 de junio, las autoridades presentaron al público las instalaciones donde serán alojados los inmigrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El nuevo centro de detención está ubicado en pleno humedal de los Everglades, uno de los más extensos de Estados Unidos y hábitat natural de caimanes. Durante la inauguración, el presidente Donald Trump declaró: "Es hora de que Estados Unidos vuelva a poner orden y respete sus leyes". Además, reiteró que su prioridad es continuar con la detención de inmigrantes para proceder con su expulsión del país.

Por su parte, Ron DeSantis ofreció más detalles sobre el funcionamiento del centro y explicó quiénes podrían encargarse de evaluar los casos de los indocumentados: "Estamos ofreciendo a nuestra Guardia Nacional y a otros miembros de Florida para que actúen como jueces de inmigración. Estamos trabajando con el Departamento de Justicia para obtener las aprobaciones necesarias", declaró.

Declaraciones de Donald Trump sobre los caimanes

El presidente de Estados Unidos también se refirió, con tono irónico, a la presencia de caimanes en los alrededores del nuevo centro de detención, al que algunos ya comparan con una "Alcatraz moderna", como una barrera natural contra posibles fugas. "No siempre se tienen tierras tan hermosas y seguras. Tenemos muchos guardaespaldas y muchos policías en forma de caimanes. No hay que pagarles tanto", afirmó. Luego, dirigiéndose a los medios de comunicación, agregó con sarcasmo: "Les vamos a enseñar a huir de un caimán. No corráis en línea recta. Corred así. Vuestras posibilidades de escapar suben alrededor de un 1%".