Sean 'Diddy' Combs: estos son los cargos de los que fue absuelto y los que aún enfrenta ante la justicia

Sean 'Diddy' Combs, productor musical, empresario del hip-hop y figura influyente en la industria del entretenimiento, enfrentó recientemente un polémico juicio federal. El caso atrajo atención nacional por el perfil del acusado y la gravedad de las acusaciones. El veredicto lo absolvió de algunos delitos, pero aún enfrenta consecuencias legales por otros. En esta nota te comentamos todos los pormenores relacionados con la decisión del tribunal.

Cargos de los que Sean 'Diddy' Combs fue absuelto

Según medios como The New York Times y Associated Press, el jurado federal, compuesto por ocho hombres y cuatro mujeres, absolvió a Combs de los cargos más severos: tráfico sexual y conspiración para cometer crimen organizado. La fiscalía lo acusaba de liderar una estructura criminal que explotaba sexualmente a mujeres, entre ellas sus exparejas Casandra “Cassie” Ventura y otra víctima identificada como “Jane”.

La acusación alegaba que Combs usaba amenazas, control financiero y violencia para obligarlas a mantener relaciones sexuales con terceros. No obstante, los miembros del jurado no encontraron pruebas concluyentes para sostener esas imputaciones, y rechazaron los cargos que podrían haber resultado en cadena perpetua.

Cargos de los que Sean 'Diddy' Combs aún es culpable

A pesar de la absolución parcial, el jurado lo declaró culpable de trata de personas con fines sexuales (prostitución). Aunque la sentencia no se ha emitido, el veredicto representa una condena federal seria. Cabe mencionar que, a diferencia de otros procesos, Combs no testificó en su defensa.

Esta estrategia legal es común en Estados Unidos para evitar autoincriminación. Actualmente, el juez evalúa si le otorgará libertad bajo fianza, tras haber permanecido detenido sin derecho a fianza en una prisión de Brooklyn desde septiembre.