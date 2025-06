Estos son los tres cargos claves del drástico juicio de Sean 'Diddy' Combs que los fiscales retiraron

Según indicó el gobierno en una carta presentada al juez el martes 24 de junio y obtenida por el medio de comunicación Fox News Digital, a expensas de la gravedad del caso del rapero estadounidense, Sean 'Diddy' Combs, los fiscales no están siguiendo tres cargos relevantes. Estos son los siguientes:

Intento de secuestro , según las leyes de California y Nueva York.

, según las leyes de California y Nueva York. Intento de incendio provocado , en base en las leyes de California.

, en base en las leyes de California. Complicidad en el tráfico sexual.

La decisión de la fiscalía se origina mientras el gobierno de Estados Unidos trabaja en la posibilidad de simplificar los cargos contra 'Diddy' Combs de cara al jurado. Esto fue explicado por el ex fiscal federal Neama Rahmani. ¿Qué más se conoce al respecto? En esta nota te comentamos.

¿Qué se comentó sobre el retiro de cargos en el caso de Sean 'Diddy' Combs?

Según declaraciones del cofundador de West Coast Trial, no se están retirando los cargos. "Las teorías legales de la fiscalía son esencialmente las mismas. El gobierno ya no persigue el intento de secuestro ni el intento de incendio provocado como delitos subyacentes de crimen organizado", señaló.

No obstante, explicó que aún pueden usar los secuestros y el incendio real como parte de su acusación por crimen organizado. Lo mismo ocurre con los cargos de tráfico sexual: el gobierno acusa directamente a Diddy de haber cometido los delitos, no solo de haber ayudado a otros. En pocas palabras, los fiscales aseguran que solo se están simplificando los cargos para que el jurado los entienda mejor, pero la acusación principal no ha cambiado.

Se defiende que los cargos contra 'Diddy' Combs no fueron retirados, solo simplificados.

¿Cuál era la estrategia de la defensa de Sean 'Diddy' Combs?

En medio del caso, y según TMZ, la defensa de Diddy planeaba mencionar temas políticos, como el conflicto con Irán, en sus alegatos finales. La fiscal federal Maurene Comey pidió que esto no se permitiera, ya que considera que no es relevante y solo busca influir emocionalmente al jurado. El juez recordó que la defensa ya había prometido no usar ese tipo de argumentos, y el abogado de Diddy confirmó que no lo harían.

Después de seis semanas de testimonios, ambas partes terminaron de presentar sus casos el martes. La defensa no llamó a testigos, pero presentó pruebas para mostrar que los testimonios en contra de Diddy tenían contradicciones.

¿Cómo se llevó a cabo el juicio de Sean 'Diddy' Combs?

Durante el juicio, testificaron varias exparejas y exempleados de Diddy, quienes contaron que él supuestamente manejaba una red criminal usando sus empresas. Dijeron que sus asistentes organizaban hoteles para encuentros sexuales, y que le conseguían drogas como MDMA, cocaína y éxtasis, que luego se usaban durante actos sexuales forzados.

Cassie Ventura, quien fue pareja de Diddy por más de una década, testificó durante cuatro días, igual que otra exnovia que habló usando un seudónimo. Ambas dijeron que tuvieron intimidad con él poco después de comenzar sus relaciones, y que estos encuentros eran organizados por su equipo.

Ahora, la defensa y la fiscalía están ajustando los detalles finales antes de las instrucciones al jurado. Los alegatos finales se harán el jueves y viernes, y se espera que el jurado empiece a deliberar el 30 de junio.