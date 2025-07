Alerta, inmigrantes indocumentados: ¿el permiso de trabajo y Seguro Social te protegen de la deportación?

En Estados Unidos, miles de inmigrantes indocumentados trabajan legalmente gracias a permisos temporales y números de Seguro Social. Muchos piensan que estos documentos los colocan fuera del radar de inmigración. Pero, ¿realmente ofrecen protección contra una posible deportación?

El sistema migratorio estadounidense es complicado y a menudo confuso, incluso para quienes cumplen con ciertos requisitos. Tener papeles no siempre significa estar a salvo. Antes de bajar la guardia, es importante entender lo que realmente significan esos permisos.

¿El permiso de trabajo y Seguro Social te protegen de la deportación si eres un inmigrante indocumentado?

Aunque contar con un permiso de trabajo y un número de Seguro Social es fundamental para los inmigrantes indocumentados, esto no asegura que estén protegidos contra la deportación. USCIS aclara que estos documentos no alteran el estatus migratorio de una persona. Es decir, aunque se tenga un permiso de trabajo, ser indocumentado aún puede hacer que se sea deportado.

Es esencial comprender que un permiso de trabajo solo otorga la capacidad de trabajar legalmente en EE. UU., pero no modifica el estatus migratorio ni proporciona una vía directa a la residencia. El Seguro Social, por otro lado, no protege contra la deportación; su función principal es el manejo de impuestos y servicios sociales. En realidad, si un inmigrante no tiene un estatus legal, puede ser detenido y deportado, independientemente de estos documentos.

¿Cómo un inmigrante indocumentado obtiene su permiso de trabajo en EE. UU.?

Para que un inmigrante indocumentado pueda obtener un permiso de trabajo en Estados Unidos, es necesario que cumpla con los requisitos definidos por USCIS. Una de las formas más frecuentes de obtenerlo es mediante la solicitud del Formulario I-765, que se utiliza en situaciones como asilo, DACA o ajuste de estatus. No obstante, cada caso es particular, y la aprobación estará sujeta a la situación migratoria del solicitante.