Terror en Texas: agentes de la Patrulla Fronteriza sufrieron atentado terrorista y abatieron al culpable

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos es una agencia que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional. Su misión es impedir que inmigrantes indocumentados ingresen al país y prevenir delitos en territorio estadounidense. Este cuerpo encargado de velar por la seguridad fue vulnerado por una persona en una ciudad de Texas, quien terminó perdiendo la vida.

Hombre armado fue abatido en McAllen

Ryan Louis Mosquera, un hombre de 27 años, abrió fuego en la entrada del anexo del Valle del Río Grande. El sujeto, que portaba un arma letal, tendió una emboscada a los agentes fronterizos en McAllen, Texas, el pasado lunes 7 de julio y, en la parte exterior de uno de los autos cercanos, pintó un grafiti relacionado con un grupo "terrorista" inspirado en un videojuego.

El ataque fue con un arma de fuego y en un auto blanco, escribió "Cordis DIE".

Las palabras retratadas eran "Cordis DIE", pintadas con aerosol en un Chevrolet blanco que pertenecía a Mosquera. Esta frase hace referencia a un grupo subversivo armado que aparece en los videojuegos Call of Duty: Black Ops II y Call of Duty: Strike Team. El ataque dejó a dos oficiales de la Patrulla Fronteriza heridos, así como a un empleado de la misma institución. El Departamento de Seguridad Nacional informó que uno de los afectados recibió un disparo en la rodilla.

Los agentes respondieron a los disparos y lograron abatir al atacante. Su padre, José Mosqueda, se encontraba a 32 kilómetros del lugar, en Weslaco, y había reportado a su hijo como desaparecido durante la madrugada, antes del tiroteo. También se le relacionó con una dirección en Michigan.

José declaró a la policía que Ryan padecía una deficiencia mental, aunque no estaba medicado por indicación médica. Esta información fue publicada por The New York Times. El jefe de la policía de McAllen, Víctor Rodríguez, señaló: "Una hora y unos minutos después, estaba en este lugar abriendo fuego contra el edificio federal y nuestros agentes federales".

La ciudad de McAllen

Esta ciudad, ubicada al sur de Texas, tiene una población de 146,593 habitantes, según el censo realizado en 2023. Se encuentra en el área del Valle del Río Grande, a unas 5 millas de la frontera con México. La Patrulla Fronteriza opera en Texas como parte de las medidas impulsadas por Donald Trump para intensificar los operativos contra inmigrantes indocumentados.