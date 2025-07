Confirmado por la administración Trump: entrar a EE. UU. pronto les costará 250 dólares adicionales a estos viajeros

Estados Unidos ha dado a conocer que pondrá en marcha una nueva tarifa que afectará a todos los viajeros internacionales que necesiten una visa de no inmigrante para ingresar al país. Esta medida forma parte de un proyecto de ley de política interna y afectará a turistas, estudiantes y viajeros de negocios, quienes deberán pagar al menos US$250 al solicitar su visa.

En el año fiscal 2024, el Departamento de Estado emitió aproximadamente 11 millones de visas de no inmigrante, lo que resalta el posible impacto que esta nueva tarifa tendrá sobre los viajeros.

¿A qué viajeros les costará US$250 adicionales entrar a EE. UU. según la administración Trump?

Pronto, todos los viajeros que necesiten una visa de no inmigrante para ingresar a Estados Unidos deberán cumplir con este nuevo requisito, que no tiene excepciones. Sin embargo, los ciudadanos de países que participan en el Programa de Exención de Visa, como Australia y varias naciones europeas, no se verán afectados, ya que no necesitan visa para estancias de hasta 90 días.

Cabe resaltar que se ha establecido que los viajeros que cumplan con las condiciones de su visa podrán solicitar el reembolso de la tarifa una vez que finalicen su viaje, aunque los detalles sobre este proceso aún no han sido aclarados.

Detalles y objetivos de la nueva tarifa de integridad de visa

En un correo electrónico enviado a CNN, el abogado de inmigración Steven A. Brown describió esta tarifa como un "depósito de garantía reembolsable". Sin embargo, aún no está claro cómo funcionará el proceso para obtener ese reembolso.

Brown señaló que, aunque las tarifas de inmigración suelen cubrir los gastos de adjudicación o emisión, la cláusula de reembolso podría implicar un cambio en la forma en que se manejan estas tarifas. "En un mundo ideal, no habría estadías excesivas ni violaciones de visas", comentó.

El Departamento de Seguridad Nacional, responsable de la implementación de esta nueva tarifa, ha indicado que se requiere coordinación entre agencias antes de su puesta en marcha. Un portavoz del Departamento de Estado ha afirmado que la tarifa se ha establecido para fortalecer la aplicación de la ley migratoria, disuadir las estadías vencidas y financiar la seguridad fronteriza. Las tarifas que no sean reembolsadas se destinarán al fondo general del Tesoro, según lo estipulado en el proyecto de ley.

Implicaciones futuras y ajustes anuales

Según CNN, la tarifa inicial, que se aplicará a partir del año fiscal 2025, se definirá como la mayor de 250 dólares o la cantidad que el secretario de Seguridad Nacional determine mediante reglamentación. Además, se prevé que esta tarifa esté sujeta a ajustes anuales por inflación, lo que podría incrementar el costo para los futuros viajeros.

La norma se aplicará a través de un proceso reglamentario que incluirá su publicación en el Registro Federal.

Por último, el portavoz del Departamento de Estado indicó que se publicarán más detalles sobre este cambio en la página de información de visas del Departamento de Estado, lo que permitirá a los viajeros estar al tanto de los requisitos y procedimientos relacionados con la nueva tarifa de integridad de visa.