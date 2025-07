5 documentos necesarios para evitar complicaciones durante una redada migratoria del ICE

Las redadas migratorias del ICE pueden ocurrir sin previo aviso y causar confusión y miedo. Estar preparado puede marcar la diferencia. Tener ciertos documentos a la mano puede ayudarte a defender tus derechos.

Contar con la documentación correcta no solo facilita el proceso legal, sino que también protege a tu familia y asegura un plan de acción. Aquí te explicamos cuáles son los 5 documentos más importantes que debes tener listos.

¿Cuáles son estos 5 documentos clave que te ayudan en una redada del ICE?

Te compartimos cinco documentos esenciales que te pueden ayudar a estar preparado si llegas a enfrentar una redada migratoria por parte del ICE:

Documento de identificación personal

Autorización legal para el cuidado de tus hijos

Evidencia de tu estancia en EE. UU.

Guía de emergencia familiar

Contacto de un abogado especializado en migración

¿Qué hacer frente a una redada migratoria del ICE?

Ante una redada del ICE, puedes optar por no responder preguntas y negarte a firmar papeles sin consultar a un abogado. No es necesario que abras la puerta si no te muestran una orden firmada por un juez. Además, tienes el derecho de comunicarte con un abogado y no estás obligado a decir cuál es tu situación migratoria.