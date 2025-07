Frenaron a Donald Trump: juez federal tomó una decisión sobre la financiación de Medicaid en Planned Parenthood

La administración de Donald Trump intentó recortar varios programas sociales que beneficiaban a inmigrantes y personas de bajos recursos. Lo que no esperaba era que una jueza de una ciudad de Massachusetts frenara esas políticas y permitiera que el establecimiento médico, uno de los más reconocidos del país, siga recibiendo reembolsos a través de la financiación de Medicaid.

Frenaron las políticas de Donald Trump

Un juez federal ordenó este lunes 28 de julio de 2025 que todas las clínicas de Planned Parenthood en Estados Unidos continúen recibiendo los reembolsos económicos provenientes de la financiación de Medicaid. Esta decisión se da en medio de la disputa contra las políticas del mandatario, que buscan recortar fondos a la organización, la cual es el mayor proveedor de servicios de aborto en la nación.

Planned Parenthood es una organización sin fines de lucro que brinda atención médica reproductiva y sexual en Estados Unidos y el mundo.

Previamente, la jueza federal de distrito en Boston, Indira Talwani, había emitido una orden preliminar que bloqueaba el recorte de pagos de Medicaid a los centros de Planned Parenthood que no realizaran abortos o que no alcanzaran el umbral de 800,000 dólares en reembolsos durante un año. En su nueva orden de este lunes, la magistrada advirtió: "Es probable que los pacientes sufran consecuencias adversas para la salud cuando la atención se interrumpe o no está disponible".

Indira también detalló las posibles consecuencias de estas restricciones: "En particular, restringir la capacidad de los miembros para brindar servicios de salud amenaza con un aumento de embarazos no deseados y complicaciones asociadas debido al acceso reducido a anticonceptivos efectivos, y un aumento de ITS sin diagnosticar ni tratar".

Justificó el fallo a favor del centro médico afirmando que "no le prohíbe al gobierno federal regular el aborto ni le ordena financiar abortos electivos ni ningún servicio de salud que no sea elegible para la cobertura de Medicaid", sino que evita excluir a organizaciones como esta de los reembolsos del programa estatal.

Declaraciones de los directivos

La presidenta y directora ejecutiva de Planned Parenthood, Alexis McGill Johnson, explicó a los medios de comunicación el motivo de su demanda: "Estamos demandando a la administración Trump por este ataque dirigido contra los centros de salud de Planned Parenthood y los pacientes que dependen de ellos para recibir atención médica".

Además, enfatizó la prioridad de proteger a quienes acuden a estos centros: "Este caso busca garantizar que los pacientes que usan Medicaid como seguro para obtener anticonceptivos, pruebas de detección de cáncer y pruebas y tratamiento de ITS puedan seguir haciéndolo en su centro de salud local de Planned Parenthood, y lo dejaremos claro ante el tribunal".