Tensión en Walmart: padres fueron arrestados por dejar a sus 4 hijos solos en un vehículo cerca de la tienda

Un establecimiento de Walmart, en Texas, fue testigo de una drástica escena. Dos padres son acusados de dejar a sus cuatro hijos de 5 meses, 2, 5 y 10 años solos en un auto mientras iban a realizar compras. Dadas las altas temperaturas, enfrentan cargos por poner en peligro la vida de los menores de edad. ¿Qué más se sabe al respecto? Aquí te contamos.

Padres arrestados por dejar a niños solos en un auto en Walmart

Según un portavoz del Departamento de Policía de Tyler, ciudad en Texas, uno de los niños salió del auto y pidió ayuda a un empleado de Walmart para llamar a la policía. Esto sucedió después de que el menor de 5 años apagara accidentalmente el auto. Los oficiales de la tienda estadounidense brindaron apoyo, tratando de localizar a los padres, David Alan Bearden y Emily Kay Bearden. Los encontraron saliendo del estacionamiento después de haber realizado compras durante una hora y media.

Padres arrestados por grave error en Walmart. | Foto: KMTV.

Delito en Walmart: padres dejan a niños encerrados en un auto

El portavoz confirmó que los niños estaban sudando, con la cara roja y un poco desaliñados. Asimismo, declaró que dejar a un menor de 14 años solo en un auto es un delito. "Cuando van solos en un auto, los niños se asustan. No saben qué está pasando", informó el portavoz. "No sabemos si alguien va a intentar aprovecharse de esos niños. No sabemos si van a salir solos. Si dejas a tu hijo en un lugar donde podría sufrir lesiones inminentes, es un delito grave y vas a la cárcel".

Cabe mencionar que, en aquel entonces, la temperatura exterior estaba entre los 95 y 97 grados. Por lo tanto, el calor dentro del vehículo fácilmente pudo haber oscilado los 100 grados o más. Los niños estaban en una situación deplorable y demasiado agitados debido a la cantidad de minutos dentro del auto.

Luego de verificar que no necesitaran tratamiento, se contactó a los servicios de protección infantil y los menores de edad fueron entregados a otros miembros de la familia.