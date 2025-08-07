Pronóstico del tiempo para HOY en Chicago: clima para el 7 de agosto, según el NWS

Este jueves 07 de agosto, el pronóstico del clima en Chicago se actualiza con la información más reciente proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS). Si planeas realizar actividades al aire libre o simplemente quieres saber qué esperar en cuanto a temperatura y condiciones climáticas en la ciudad, aquí te ofrecemos todos los detalles.

No olvides consultar este pronóstico para estar preparado ante cualquier posible alerta meteorológica en Illinois hoy. Si el clima en Chicago o en el resto de Estados Unidos incluye vientos fuertes o la amenaza de un ciclón bomba, te lo informaremos con anticipación para que puedas tomar las mejores decisiones.

Clima de hoy en Chicago: Pronóstico oficial del NWS para este jueves, 07 de agosto de 2025

El jueves 07 de agosto, los habitantes de Chicago amanecerán con una temperatura de aproximadamente 30 grados Celcius para comenzar el día. Además, se espera que la temperatura mínima ronde los 23 grados Celsius y la temperatura máxima alcance los 30 grados Celsius. Según el pronóstico del NWS, se prevén vientos de hasta 8.05 a 24.14 kilométros por hora a Sureste durante el día.

Por la noche, el clima en Chicago será de alrededor de 23 grados Celsius. Finalmente, el pronóstico general es el siguiente: mayormente soleado seguido de una leve posibilidad de lluvias y tormentas eléctricas durante el día, y por la noche, posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

Pronóstico del tiempo correspondiente a la emisión matutina del jueves, 07 de agosto de 2025, proporcionado por el National Weather Service (NWS)

¿Cuándo comienza a nevar en Chicago?

Según el National Weather Service, Chicago generalmente registra su primer rastro de nieve (menos de una décima de pulgada) el 31 de octubre y su primera nevada medible (una décima de pulgada o más) el 18 de noviembre.

Este año, hasta el 15 de noviembre, la ciudad no experimentó ninguna de las dos. Las temperaturas, por encima del promedio, y el fenómeno de La Niña retrasaron la llegada de la nieve, aunque los primeros copos podrían aparecer pronto, dependiendo del desarrollo de un sistema húmedo.