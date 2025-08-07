Pronóstico del tiempo para HOY en Nueva York: clima para el 7 de agosto, según el NWS

Este jueves 07 de agosto, el pronóstico del clima en Nueva York se actualiza con la información más reciente proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS). Si planeas realizar actividades al aire libre o simplemente quieres saber qué esperar en cuanto a temperatura y condiciones climáticas en la ciudad, aquí te ofrecemos todos los detalles.

No olvides consultar este pronóstico para estar preparado ante cualquier posible alerta meteorológica en Nueva York hoy. Si el clima en Nueva York o en el resto de Estados Unidos incluye vientos fuertes o la amenaza de un ciclón bomba, te lo informaremos con anticipación para que puedas tomar las mejores decisiones.

Clima de hoy en Nueva York: Pronóstico oficial del NWS para este jueves, 07 de agosto de 2025

El jueves 07 de agosto, los habitantes de Nueva York amanecerán con una temperatura de aproximadamente 20 grados Celcius para comenzar el día. Además, se espera que la temperatura mínima ronde los 20 grados Celsius y la temperatura máxima alcance los 26 grados Celsius. Según el pronóstico del NWS, se prevén vientos de hasta 12.87 kilométros por hora a Noreste durante el día.

Por la noche, el clima en Nueva York será de alrededor de 26 grados Celsius. Finalmente, el pronóstico general es el siguiente: very light rain likely durante el día, y por la noche, claro y soleado.

Pronóstico del tiempo correspondiente a la emisión matutina del jueves, 07 de agosto de 2025, proporcionado por el National Weather Service (NWS)

