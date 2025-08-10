Pronóstico del tiempo para HOY en Los Ángeles: clima para el 10 de agosto, según el NWS

Este domingo 10 de agosto, el pronóstico del clima en Los Ángeles se actualiza con la información más reciente proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS). Si planeas realizar actividades al aire libre o simplemente quieres saber qué esperar en cuanto a temperatura y condiciones climáticas en la ciudad, aquí te ofrecemos todos los detalles.

No olvides consultar este pronóstico para estar preparado ante cualquier posible alerta meteorológica en California hoy. Si el clima en Los Ángeles o en el resto de Estados Unidos incluye vientos fuertes o la amenaza de un ciclón bomba, te lo informaremos con anticipación para que puedas tomar las mejores decisiones.

Clima de hoy en Los Ángeles: Pronóstico oficial del NWS para este domingo, 10 de agosto de 2025

El domingo 10 de agosto, los habitantes de Los Ángeles amanecerán con una temperatura de aproximadamente 19 grados Celcius para comenzar el día. Además, se espera que la temperatura mínima ronde los 19 grados Celsius y la temperatura máxima alcance los 29 grados Celsius. Según el pronóstico del NWS, se prevén vientos de hasta 0.00 kilométros por hora durante el día.

Por la noche, el clima en Los Ángeles será de alrededor de 29 grados Celsius. Finalmente, el pronóstico general es el siguiente: cielo mayormente nublado durante el día, y por la noche, mayormente soleado, con algunas nubes ocasionales.

Pronóstico del tiempo correspondiente a la emisión matutina del domingo, 10 de agosto de 2025, proporcionado por el National Weather Service (NWS)

¿Cuál es la mejor época para ir a Los Ángeles?

La mejor época para viajar a Los Ángeles depende en gran medida de tus preferencias y lo que busques en tu experiencia. Esta ciudad, conocida por su clima cálido y soleado, ofrece condiciones agradables durante casi todo el año, aunque cada estación tiene características únicas que pueden hacer tu visita aún más especial.

Primavera en Los Ángeles (marzo - mayo)

Clima: Temperaturas suaves y agradables, ideales para explorar Los Ángeles a pie.

Ventajas: Menos turistas que en verano, precios más bajos y la ciudad se llena de hermosas flores en plena floración.

Desventajas: En algunas áreas puede haber niebla matutina ocasional.

Verano en Los Ángeles (junio - agosto)

Clima: Cálido y soleado, perfecto para disfrutar de las playas de Los Ángeles.

Ventajas: Amplia oferta de eventos, festivales y actividades al aire libre.

Desventajas: Altas temperaturas, mayor cantidad de turistas y precios más altos

Otoño en Los Ángeles (septiembre - noviembre)

Clima: Días soleados y noches frescas, con temperaturas agradables para pasear por la ciudad.

Ventajas: Menos turistas que en verano, precios más accesibles y los colores otoñales adornan varias áreas de la ciudad.

Desventajas: Posibilidad de algunos días lluviosos.

Invierno en Los Ángeles (diciembre - febrero)