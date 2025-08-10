Clima de hoy en Houston: pronóstico para el 10 de agosto, vía NWS

Este domingo 10 de agosto, el pronóstico del clima en Houston, actualizado por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), detalla las condiciones más recientes para la ciudad, ideal para quienes planean actividades al aire libre o buscan conocer las temperaturas y posibles alertas. Mantente informado sobre vientos fuertes, ciclones bomba u otros fenómenos que puedan afectar a Texas o el resto de Estados Unidos, y prepárate con anticipación para tomar decisiones seguras frente a cualquier eventualidad.

Clima de hoy en Houston: Pronóstico oficial del NWS para este domingo, 10 de agosto de 2025

El domingo 10 de agosto, los habitantes de Houston amanecerán con una temperatura de aproximadamente 34 grados Celcius para comenzar el día. Además, se espera que la temperatura mínima ronde los 26 grados Celsius y la temperatura máxima alcance los 34 grados Celsius. Según el pronóstico del NWS, se prevén vientos de hasta 0.00 a 16.09 kilométros por hora a Este durante el día.

Por la noche, el clima en Houston será de alrededor de 26 grados Celsius. Finalmente, el pronóstico general es el siguiente: posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas durante el día, y por la noche, ligera posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

Clima satelital en vivo: consulta el estado del tiempo en Estados Unidos

Pronóstico del tiempo correspondiente a la emisión matutina del domingo, 10 de agosto de 2025, proporcionado por el National Weather Service (NWS)

¿Cuándo comienza a cambiar el clima en Houston?

El clima en Houston, Texas, varía considerablemente a lo largo del año, con transiciones graduales que afectan las estaciones. Los cambios más notables ocurren principalmente en primavera y otoño.

Primavera (marzo-mayo): Después de un invierno moderado, las temperaturas aumentan y las lluvias se vuelven más frecuentes. Los días cálidos y húmedos se alternan con frentes fríos, lo que favorece el florecimiento de la vegetación.

(marzo-mayo): Después de un invierno moderado, las temperaturas aumentan y las lluvias se vuelven más frecuentes. Los días cálidos y húmedos se alternan con frentes fríos, lo que favorece el florecimiento de la vegetación. Otoño (septiembre-noviembre): Las temperaturas bajan, las noches se enfrían y la humedad disminuye. Las hojas cambian de color y caen, mientras que los huracanes son una preocupación durante esta temporada.

En los últimos años, el cambio climático ha generado patrones climáticos más impredecibles, lo que significa que las fechas de estas transiciones pueden variar y que pueden ocurrir fenómenos climáticos extremos fuera de las estaciones tradicionales.