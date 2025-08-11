Pronóstico del tiempo para HOY en Nueva York: clima para el 11 de agosto, según el NWS

Este lunes 11 de agosto, el pronóstico del clima en Nueva York se actualiza con la información más reciente proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS). Si planeas realizar actividades al aire libre o simplemente quieres saber qué esperar en cuanto a temperatura y condiciones climáticas en la ciudad, aquí te ofrecemos todos los detalles.

Clima de hoy en Nueva York: Pronóstico oficial del NWS para este lunes, 11 de agosto de 2025

El lunes 11 de agosto, los habitantes de Nueva York amanecerán con una temperatura de aproximadamente 29 grados Celcius para comenzar el día. Además, se espera que la temperatura mínima ronde los 22 grados Celsius y la temperatura máxima alcance los 28 grados Celsius. Según el pronóstico del NWS, se prevén vientos de hasta 8.05 a 16.09 kilométros por hora a Suroeste durante el día.

Por la noche, el clima en Nueva York será de alrededor de 22 grados Celsius. Finalmente, el pronóstico general es el siguiente: claro y soleado durante el día, y por la noche, pocas nubes y la mayor parte del cielo está despejado.

Pronóstico del tiempo correspondiente a la emisión matutina del lunes, 11 de agosto de 2025, proporcionado por el National Weather Service (NWS)

