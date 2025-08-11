Pronóstico del tiempo para HOY en Nueva York: clima para el 11 de agosto, según el NWS
¿Planeas salir este lunes, 11 de agosto? ¡No te arriesgues! Consulta el pronóstico del clima de hoy para Nueva York, proporcionado por el NWS, y evita sorpresas.
Este lunes 11 de agosto, el pronóstico del clima en Nueva York se actualiza con la información más reciente proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS). Si planeas realizar actividades al aire libre o simplemente quieres saber qué esperar en cuanto a temperatura y condiciones climáticas en la ciudad, aquí te ofrecemos todos los detalles.
No olvides consultar este pronóstico para estar preparado ante cualquier posible alerta meteorológica en Nueva York hoy. Si el clima en Nueva York o en el resto de Estados Unidos incluye vientos fuertes o la amenaza de un ciclón bomba, te lo informaremos con anticipación para que puedas tomar las mejores decisiones.
Clima de hoy en Nueva York: Pronóstico oficial del NWS para este lunes, 11 de agosto de 2025
El lunes 11 de agosto, los habitantes de Nueva York amanecerán con una temperatura de aproximadamente 29 grados Celcius para comenzar el día. Además, se espera que la temperatura mínima ronde los 22 grados Celsius y la temperatura máxima alcance los 28 grados Celsius. Según el pronóstico del NWS, se prevén vientos de hasta 8.05 a 16.09 kilométros por hora a Suroeste durante el día.
Por la noche, el clima en Nueva York será de alrededor de 22 grados Celsius. Finalmente, el pronóstico general es el siguiente: claro y soleado durante el día, y por la noche, pocas nubes y la mayor parte del cielo está despejado.
Clima satelital en vivo: consulta el estado del tiempo en Estados UnidosPronóstico del tiempo correspondiente a la emisión matutina del lunes, 11 de agosto de 2025, proporcionado por el National Weather Service (NWS)
¿Cuál es la mejor época del año para visitar Nueva York?
La mejor época para visitar Nueva York varía según tus preferencias, pero la primavera (abril-mayo) y el otoño (septiembre-octubre) son consideradas las mejores estaciones debido a varios factores:
- Clima ideal: Durante la primavera y el otoño, el clima es templado, con temperaturas agradables, ni demasiado frías ni calurosas, lo que favorece la exploración de la ciudad y sus actividades al aire libre. El pronóstico del tiempo suele ser favorable, sin lluvias intensas ni vientos fuertes que puedan interrumpir los planes.
- Menos aglomeraciones: Aunque Nueva York es un destino turístico popular durante todo el año, estos meses presentan menos turistas, lo que facilita el acceso a los principales puntos de interés y evita largas colas.
- Precios más bajos: Los costos de vuelos y alojamiento tienden a ser más accesibles fuera de la temporada alta de verano y las festividades, lo que hace que estos meses sean una opción más económica.
- Eventos destacados: Durante estos meses se celebran eventos importantes como el Festival de Tribeca, el fenómeno astronómico Manhattanhenge (en mayo) y otros festivales culturales que enriquecen la experiencia.
- 1
EE. UU. confirmó beneficioso regalo a inmigrantes de México en medio de la dura política migratoria de Donald Trump
- 2
Pronóstico del tiempo para HOY en Dallas: clima para el 11 de agosto, según el NWS
- 3
Excelentes noticias, inmigrantes latinos: este es el empleo al que puedes acceder en Florida sin tener un título universitario
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90