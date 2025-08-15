Erin se convierte en el primer huracán de 2025 en el Atlántico: el Centro Nacional de Huracanes pronostica su trayectoria

La tormenta tropical Erin podría convertirse en el primer huracán del Atlántico esta temporada y traer intensas lluvias a Puerto Rico este viernes, según el Centro Nacional de Huracanes. ¿Cuál es su trayectoria actualizada hoy?

Huracán Erin hoy: trayectoria actual y ubicación según el NHC

Erin, ubicado actualmente a unas 570 millas al este de las Islas de Sotavento del Norte, se desplaza hacia el oeste-noroeste a aproximadamente 17 mph. Se espera que este movimiento continúe durante el fin de semana, y es posible que el huracán pase cerca o justo al norte de las Islas de Sotavento del Norte.

Actualmente, los vientos sostenidos cerca de Erin rondan los 112 km/h. El Centro Nacional de Huracanes (NHC) predice una intensificación constante a medida que Erin se desplaza sobre aguas más cálidas y encuentra condiciones atmosféricas más favorables. Sigue aquí su trayectoria en vivo.

Velocidades y posiciones del viento esperadas

El NHC anticipa que Erin se fortalecerá gradualmente gracias a aguas superficiales más cálidas y condiciones atmosféricas favorables.

Miércoles 13, tarde: vientos de 50 mph (83 km/h) en 16,4°N – 44,1°O.

Jueves 14, mañana: vientos de 60 mph (92 km/h) en 16,5°N – 47,1°O.

Jueves 14, tarde: vientos de 65 mph (102 km/h) en 17,0°N – 50,0°O.

Viernes 15, mañana: huracán categoría 1 con vientos de 75 mph (120 km/h) en 17,8°N – 52,9°O.

Viernes 15, tarde: vientos de 85 mph (139 km/h) en 18,6°N – 55,8°O.

Sábado 16, mañana: huracán categoría 2 con vientos de 98 mph (157 km/h) en 19,5°N – 58,7°O.

Domingo 17, mañana: huracán categoría 3 con vientos de 115 mph (185 km/h) en 21,3°N – 63,5°O.

Lunes 18, mañana: huracán mayor con vientos de 115 mph (185 km/h) en 23,4°N – 66,8°O.

¿El huracán Erin afectará a Estados Unidos?

Por ahora, el huracán Erin no representa una amenaza directa para Estados Unidos, según los pronósticos actuales. Sin embargo, los meteorólogos siguen monitoreando su trayectoria con atención. Mientras tanto, se mantienen vigentes advertencias de tormenta tropical para varias islas del Caribe, entre ellas Anguila, Barbuda, San Martín, San Bartolomé, Saba, San Eustaquio y Sint Maarten.

El impacto de Erin en Puerto Rico y las Islas de Sotavento

El NHC advierte que el huracán Erin traerá fuertes lluvias a Puerto Rico a partir de este viernes y durante el fin de semana. Se esperan precipitaciones totales de entre 2 y 4 pulgadas, con posibles precipitaciones de hasta 6 pulgadas en zonas localizadas. Estas lluvias podrían provocar inundaciones repentinas aisladas, inundaciones urbanas y deslizamientos de tierra en algunas zonas.

Se esperan olas y corrientes de resaca peligrosas en la costa este de EE. UU.

Erin provocará fuerte oleaje y peligrosas corrientes de resaca en la cuenca atlántica. El norte de las Islas de Sotavento, las Islas Vírgenes Estadounidenses y Puerto Rico experimentarán oleaje significativo este fin de semana.

La próxima semana, estas peligrosas condiciones oceánicas se extenderán a la costa este de EE. UU., con olas de hasta 4.5 metros pronosticadas en partes de la costa de Carolina del Norte. AccuWeather destaca que esto podría provocar erosión de las playas y corrientes de resaca potencialmente mortales.