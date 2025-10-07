0
ATENCIÓN
Acumulado y tabla de posiciones del Torneo Clausura

Sergio Peña compartió fuerte publicación tras ser visto en fiesta post derrota de Alianza

¡Escándalo! Sergio Peña es captado en discoteca divirtiéndose tras derrota en Huánuco, según imágenes compartidas por un programa nocturno.

Erickson Acuña
Sergio Peña y una llamativa publicación tras escándalo.
Sergio Peña y una llamativa publicación tras escándalo. | GLR | Composición: Líbero
COMPARTIR

Sergio Peña es uno de los jugadores más importantes de la selección peruana en los últimos años; sin embargo, generó debate en más de una ocasión por su nivel con la Blanquirroja. Ahora, el futbolista de Alianza Lima se volvió tendencia al revelarse una serie de imágenes en una discoteca.

Sergio Peña fue captado en discoteca por cámaras de Magaly Medina.

PUEDES VER: Sergio Peña es captado en discoteca de Tarapoto tras derrota de Alianza Lima - VIDEO

Fue el programa de espectáculos de ‘Magaly TV: La Firme’ que dio a conocer esta noticia para sorpresa de los hinchas blanquiazules y usuarios en general de las redes sociales. Según mencionan, esto sucedió luego de la derrota en Huánuco ante Alianza Universidad. En ese contexto, el volante captó la atención con una publicación. 

(Video: Magaly TV: La Firme)

Sergio Peña captó la atención en redes sociales tras video

“El cambio nunca es doloroso, solo lo es la resistencia al cambio”, fue la publicación que compartió Sergio Peña en sus recientes Instagram Stories en medio de las críticas que ha generado, pues según señala el programa nocturno, las imágenes se registraron horas después del partido en Huánuco. Aunque la gráfica no guarda relación necesariamente con la noticia que protagonizó, no dejó de llamar la atención.

Sergio Peña

La publicación de Sergio Peña en su cuenta de Instagram

Como se recuerda, Alianza Lima cayó en la reciente fecha del Torneo Clausura 2025 ante Alianza Universidad, complicando seriamente sus aspiraciones de conseguir el trofeo de esta segunda parte de temporada. Esto, luego de su dura eliminación de la Copa Sudamericana. 

Con esta nueva derrota, los dirigidos por Néstor Gorosito no solo ven lejana su chance de levantar el título nacional tras dos años de sequía, sino que también complicó sus opciones de asegurar el segundo lugar en la tabla del Acumulado que lo pondrá en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima por el Torneo Clausura?

Luego de su derrota en Huánuco ante Alianza Universidad por la jornada 13 del Torneo Clausura 2025, Alianza Lima enfrentará a Sport Boys la siguiente fecha, el próximo jueves 16 de octubre.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

Lo más visto

  1. Rebagliati resalta fichaje de Alianza Lima pese a derrota en Huánuco: "Un nivel impresionante"

  2. ¿En qué fecha Universitario se puede proclamar tricampeón de la Liga 1?

  3. Alianza Lima pone ultimátum a Néstor Gorosito para renovar su contrato: "Es clave que..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano