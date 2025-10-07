Sergio Peña compartió fuerte publicación tras ser visto en fiesta post derrota de Alianza

Sergio Peña es uno de los jugadores más importantes de la selección peruana en los últimos años; sin embargo, generó debate en más de una ocasión por su nivel con la Blanquirroja. Ahora, el futbolista de Alianza Lima se volvió tendencia al revelarse una serie de imágenes en una discoteca.

Fue el programa de espectáculos de ‘Magaly TV: La Firme’ que dio a conocer esta noticia para sorpresa de los hinchas blanquiazules y usuarios en general de las redes sociales. Según mencionan, esto sucedió luego de la derrota en Huánuco ante Alianza Universidad. En ese contexto, el volante captó la atención con una publicación.

(Video: Magaly TV: La Firme)

Sergio Peña captó la atención en redes sociales tras video

“El cambio nunca es doloroso, solo lo es la resistencia al cambio”, fue la publicación que compartió Sergio Peña en sus recientes Instagram Stories en medio de las críticas que ha generado, pues según señala el programa nocturno, las imágenes se registraron horas después del partido en Huánuco. Aunque la gráfica no guarda relación necesariamente con la noticia que protagonizó, no dejó de llamar la atención.

La publicación de Sergio Peña en su cuenta de Instagram

Como se recuerda, Alianza Lima cayó en la reciente fecha del Torneo Clausura 2025 ante Alianza Universidad, complicando seriamente sus aspiraciones de conseguir el trofeo de esta segunda parte de temporada. Esto, luego de su dura eliminación de la Copa Sudamericana.

Con esta nueva derrota, los dirigidos por Néstor Gorosito no solo ven lejana su chance de levantar el título nacional tras dos años de sequía, sino que también complicó sus opciones de asegurar el segundo lugar en la tabla del Acumulado que lo pondrá en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima por el Torneo Clausura?

Luego de su derrota en Huánuco ante Alianza Universidad por la jornada 13 del Torneo Clausura 2025, Alianza Lima enfrentará a Sport Boys la siguiente fecha, el próximo jueves 16 de octubre.