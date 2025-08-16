- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs ADT
- Tabla Acumulada
- Universitario
- Mallorca vs Barcelona
- Wolves vs Man City
- Sporting Cristal
- Dricus Du Plessis vs Khamzat Chimaev
- Carlos Alcaraz vs. Alexander Zverev
- AFP
Pronóstico del tiempo para HOY en Boston: clima para el 16 de agosto, según el NWS
¿Planeas salir este sábado, 16 de agosto? ¡No te arriesgues! Consulta el pronóstico del clima de hoy para Boston, proporcionado por el NWS, y evita sorpresas.
Este sábado 16 de agosto, el pronóstico del clima en Boston se actualiza con la información más reciente proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS). Si planeas realizar actividades al aire libre o simplemente quieres saber qué esperar en cuanto a temperatura y condiciones climáticas en la ciudad, aquí te ofrecemos todos los detalles.
No olvides consultar este pronóstico para estar preparado ante cualquier posible alerta meteorológica en Massachusetts hoy. Si el clima en Boston o en el resto de Estados Unidos incluye vientos fuertes o la amenaza de un ciclón bomba, te lo informaremos con anticipación para que puedas tomar las mejores decisiones.
Clima de hoy en Boston: Pronóstico oficial del NWS para este sábado, 16 de agosto de 2025
El sábado 16 de agosto, los habitantes de Boston amanecerán con una temperatura de aproximadamente 28 grados Celcius para comenzar el día. Además, se espera que la temperatura mínima ronde los 17 grados Celsius y la temperatura máxima alcance los 28 grados Celsius. Según el pronóstico del NWS, se prevén vientos de hasta 3.22 a 16.09 kilométros por hora a Suroeste durante el día.
Por la noche, el clima en Boston será de alrededor de 21 grados Celsius. Finalmente, el pronóstico general es el siguiente: claro y soleado durante el día, y por la noche, pocas nubes y la mayor parte del cielo está despejado.
Clima satelital en vivo: consulta el estado del tiempo en Estados UnidosPronóstico del tiempo correspondiente a la emisión matutina del sábado, 16 de agosto de 2025, proporcionado por el National Weather Service (NWS)
¿Cuándo cambia el horario de verano e inicia el invierno en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el cambio de estación y el fin del horario de verano están ligados a eventos astronómicos clave. El verano termina con el equinoccio de otoño, que ocurre entre el 22 y 23 de septiembre, marcando el inicio oficial del otoño, según la posición de la Tierra en su órbita alrededor del Sol.
El invierno comienza con el solsticio de invierno, que suele ocurrir entre el 21 y 22 de diciembre. Este día, el más corto del año, marca el comienzo de la estación más fría en el hemisferio norte. Estos eventos astronómicos definen la transición hacia temperaturas más bajas en la región.
- 1
Donald Trump pide a la Corte Suprema eliminar el Estatus de Protección Temporal: ¿cómo afectará a los venezolanos?
- 2
Tragedia en Walmart: reportan SENTENCIA de muerte para hombre responsable de tiroteo que acabó con la vida de dos personas
- 3
Pánico en Walmart: reportan la intensa búsqueda y arresto inmediato de hombre que se exhibió frente a una menor en tienda
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90