Recientemente, una mujer excursionista que transitaba por un sendero en el suroeste de Florida, Estados Unidos, fue agredida por un caimán, recibiendo como consecuencia múltiples lesiones, tal como informaron las autoridades de vida silvestre del estado americano.

Cabe señalar que este ataque se llevó a cabo este domingo 17 de agosto en el Condado Collier. ¿Qué se sabe sobre la situación de la joven afectada? AQUÍ lo que se conoce al respecto.

EE. UU.: agresivo ataque de caimán a mujer que recorría sendero del suroeste en Florida

El nuevo Herald, Naples Daily News y otros medios internacionales, revelaron que el ataque del caimán sucedió hace unas horas en el sendero Bird Rookery Swamp Trail, donde una mujer, de la cual no se difundió su identidad, fue mordida en la pierna y el brazo.

La Comisión de Conservación de la Pesca y la Vida Silvestre de Florida (FWC) explicó que recibió la alerta y aseguró que la mujer fue trasladada a un hospital cercano. De inmediato, las autoridades informaron que enviaron a un cazador de caimanes al lugar del incidente, aunque no se revelaron más detalles sobre cómo se produjo el encuentro entre la mujer y el animal.

EE. UU.: caimán ataca a mujer que recorría sendero del suroeste en Florida.

Cabe señalar que este sendero, que se extiende por 12 millas, es muy popular y usado para caminatas y paseos en bicicleta, pero también es llamativo por ser un hábitat privilegiado para los caimanes, tal como confirmó la organización sin fines de lucro Crew Land & Water Trust.

Si bien, la empresa advirtió que, para los visitantes recientes, la posibilidad de ver un caimán puede resultar emocionante, para otros puede volverse peligroso. "Este lugar es como una comunidad privada, donde los caimanes son los residentes", señaló la organización, destacando la diversidad de comportamientos de estos animales en su hábitat natural. En tanto, no se conoce más sobre la situación de la mujer herida.

¿El caimán fue capturado? Esto se sabe

Por otro lado, es bueno saber que, hasta este momento, no se conoce si el caimán había sido capturado.

En tanto, es importante saber que el Condado Collier, cuenta con unas 95 millas al oeste de Miami, en la costa del Golfo de México.