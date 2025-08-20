Clima de hoy en Nueva York: pronóstico para el 20 de agosto, vía NWS

Este miércoles 20 de agosto, el pronóstico del clima en Nueva York, actualizado por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), detalla las condiciones más recientes para la ciudad, ideal para quienes planean actividades al aire libre o buscan conocer las temperaturas y posibles alertas. Mantente informado sobre vientos fuertes, ciclones bomba u otros fenómenos que puedan afectar a Nueva York o el resto de Estados Unidos, y prepárate con anticipación para tomar decisiones seguras frente a cualquier eventualidad.

Clima de hoy en Nueva York: Pronóstico oficial del NWS para este miércoles, 20 de agosto de 2025

El miércoles 20 de agosto, los habitantes de Nueva York amanecerán con una temperatura de aproximadamente 22 grados Celcius para comenzar el día. Además, se espera que la temperatura mínima ronde los 21 grados Celsius y la temperatura máxima alcance los 23 grados Celsius. Según el pronóstico del NWS, se prevén vientos de hasta 19.31 a 24.14 kilométros por hora a Este durante el día.

Por la noche, el clima en Nueva York será de alrededor de 18 grados Celsius. Finalmente, el pronóstico general es el siguiente: es probable que ocurran chubascos de lluvia durante el día, y por la noche, es probable que ocurran chubascos y tormentas eléctricas.

Clima satelital en vivo: consulta el estado del tiempo en Estados Unidos

Pronóstico del tiempo correspondiente a la emisión matutina del miércoles, 20 de agosto de 2025, proporcionado por el National Weather Service (NWS)

