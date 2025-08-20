0

Pronóstico del tiempo para HOY en San Antonio: clima para el 20 de agosto, según el NWS

¿Planeas salir este miércoles, 20 de agosto? ¡No te arriesgues! Consulta el pronóstico del clima de hoy para San Antonio, proporcionado por el NWS, y evita sorpresas.

Clima y pronóstico del tiempo en San Antonio hoy, miércoles 20 de agosto de 2025, según National Weather Service.
Clima y pronóstico del tiempo en San Antonio hoy, miércoles 20 de agosto de 2025, según National Weather Service. | Foto: Composición Líbero
Este miércoles 20 de agosto, el pronóstico del clima en San Antonio se actualiza con la información más reciente proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS). Si planeas realizar actividades al aire libre o simplemente quieres saber qué esperar en cuanto a temperatura y condiciones climáticas en la ciudad, aquí te ofrecemos todos los detalles.

No olvides consultar este pronóstico para estar preparado ante cualquier posible alerta meteorológica en Texas hoy. Si el clima en San Antonio o en el resto de Estados Unidos incluye vientos fuertes o la amenaza de un ciclón bomba, te lo informaremos con anticipación para que puedas tomar las mejores decisiones.

Clima de hoy en San Antonio: Pronóstico oficial del NWS para este miércoles, 20 de agosto de 2025

El miércoles 20 de agosto, los habitantes de San Antonio amanecerán con una temperatura de aproximadamente 38 grados Celcius para comenzar el día. Además, se espera que la temperatura mínima ronde los 24 grados Celsius y la temperatura máxima alcance los 38 grados Celsius. Según el pronóstico del NWS, se prevén vientos de hasta 0.00 a 16.09 kilométros por hora a Noreste durante el día.

Por la noche, el clima en San Antonio será de alrededor de 26 grados Celsius. Finalmente, el pronóstico general es el siguiente: claro y soleado durante el día, y por la noche, scattered showers and thunderstorms then isolated showers and thunderstorms.

Clima satelital en vivo: consulta el estado del tiempo en Estados Unidos

Pronóstico del tiempo correspondiente a la emisión matutina del miércoles, 20 de agosto de 2025, proporcionado por el National Weather Service (NWS)

¿Cuál es el mes más frío de San Antonio, Texas?

San Antonio, Texas, es famoso por su clima cálido, pero durante los meses de invierno, experimenta temperaturas más frescas en comparación con otras partes del estado. Enero es típicamente el mes más frío, con una temperatura mínima promedio de 43 °F.

Líbero Clima USA
AUTOR: Líbero Clima USA

Especialista en generación de contenidos meteorológicos para EE. UU., utilizando 'Notas IA' para crear artículos automatizados basados en datos externos.

