Clima de hoy en Nueva York: pronóstico para el 21 de agosto, vía NWS

Este jueves 21 de agosto, el pronóstico del clima en Nueva York, actualizado por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), detalla las condiciones más recientes para la ciudad, ideal para quienes planean actividades al aire libre o buscan conocer las temperaturas y posibles alertas. Mantente informado sobre vientos fuertes, ciclones bomba u otros fenómenos que puedan afectar a Nueva York o el resto de Estados Unidos, y prepárate con anticipación para tomar decisiones seguras frente a cualquier eventualidad.

Clima de hoy en Nueva York: Pronóstico oficial del NWS para este jueves, 21 de agosto de 2025

El jueves 21 de agosto, los habitantes de Nueva York amanecerán con una temperatura de aproximadamente 16 grados Celcius para comenzar el día. Además, se espera que la temperatura mínima ronde los 16 grados Celsius y la temperatura máxima alcance los 22 grados Celsius. Según el pronóstico del NWS, se prevén vientos de hasta 32.19 kilométros por hora a Noreste durante el día.

Por la noche, el clima en Nueva York será de alrededor de 22 grados Celsius. Finalmente, el pronóstico general es el siguiente: posibilidad de chubascos de lluvia durante el día, y por la noche, chance rain showers then cloudy.

Clima satelital en vivo: consulta el estado del tiempo en Estados Unidos

Pronóstico del tiempo correspondiente a la emisión matutina del jueves, 21 de agosto de 2025, proporcionado por el National Weather Service (NWS)

