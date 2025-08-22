Pronóstico del tiempo para HOY en Dallas: clima para el 22 de agosto, según el NWS

Este viernes 22 de agosto, el pronóstico del clima en Dallas se actualiza con la información más reciente proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS). Si planeas realizar actividades al aire libre o simplemente quieres saber qué esperar en cuanto a temperatura y condiciones climáticas en la ciudad, aquí te ofrecemos todos los detalles.

No olvides consultar este pronóstico para estar preparado ante cualquier posible alerta meteorológica en Texas hoy. Si el clima en Dallas o en el resto de Estados Unidos incluye vientos fuertes o la amenaza de un ciclón bomba, te lo informaremos con anticipación para que puedas tomar las mejores decisiones.

Clima de hoy en Dallas: Pronóstico oficial del NWS para este viernes, 22 de agosto de 2025

El viernes 22 de agosto, los habitantes de Dallas amanecerán con una temperatura de aproximadamente 24 grados Celcius para comenzar el día. Además, se espera que la temperatura mínima ronde los 24 grados Celsius y la temperatura máxima alcance los 34 grados Celsius. Según el pronóstico del NWS, se prevén vientos de hasta 0.00 kilométros por hora durante el día.

Por la noche, el clima en Dallas será de alrededor de 34 grados Celsius. Finalmente, el pronóstico general es el siguiente: pocas nubes y la mayor parte del cielo está despejado durante el día, y por la noche, sunny then isolated showers and thunderstorms.

Pronóstico del tiempo correspondiente a la emisión matutina del viernes, 22 de agosto de 2025, proporcionado por el National Weather Service (NWS)

¿En qué fecha cae nieve en Dallas?

Predecir cuándo nevará en Dallas es complicado debido a la imprevisibilidad del clima. Aunque las nevadas son más probables entre diciembre y febrero, no siempre ocurren ni son frecuentes. Algunos años el clima puede ser más frío y propenso a tormentas, mientras que otros pueden ser más templados. Para obtener pronósticos precisos, se recomienda consultar el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).