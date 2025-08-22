Hallan cadáveres en descomposición, con varios años de antigüedad, en funeraria en EE. UU.

Recientemente, los inspectores del Departamento de Agencias Reguladoras de Colorado, en Estados Unidos, en una inspección anual en la funeraria Davis, ubicada en el condado de Pueblo, anunciaron la sorpresiva detección de un "fuerte olor a descomposición" en el lugar.

Durante la revisión, las autoridades estadounidenses encontraron una puerta oculta tras una vitrina, lo que generó sospechas. ¿Qué hallaron en dicho sitio? ¿Qué se sabe sobre estos cadáveres?

Este miércoles 20 de agosto, según información de 'elnuevoherald' se conoció que el operador de la funeraria Davis, Brian Cotter, quien también ejerce su trabajo como forense del condado, solicitó a los inspectores que no ingresaran a la sala restringida de dicho lugar.

No obstante, al hacerlo, los verificadores encontraron varios cuerpos en diversos estados de descomposición. Ante ello, Cotter explicó que los cadáveres iban a ser incinerados y reconoció que algunos habían estado en la sala durante aproximadamente 15 años.

Asimismo, el propietario admitió la posibilidad de haber emitido certificados de cremación falsos a los familiares. Como resultado de estas irregularidades e inesperados hallazgos, los inspectores ordenaron el cese inmediato de las actividades de la funeraria. Vale resaltar que Cotter ocupó el cargo de forense del condado desde 2014, tal como lo había confirmado el sitio web de Pueblo.

¿Es la primera vez que sucede este hecho?

En Colorado, de EE. UU., la polémica relacionada con funerarias ha vuelto a poner en el centro de la atención pública la falta de regulación en el sector. En 2023, se descubrieron cerca de 200 cuerpos en estado de descomposición en una funeraria, tras las quejas de los vecinos sobre un fuerte olor proveniente de la propiedad, ubicada cerca de Colorado Springs.

Tal como informó Denver Post en ese tiempo, este estado se distingue por ser el único en Estados Unidos donde los directores de funerarias no requieren una licencia para operar, lo que ha llevado a que las normativas en este ámbito sean considerablemente laxas.